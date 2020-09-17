Стокгольм, , 09:25 — REGNUM 16 сентября в интервью сербскому телеканалу шведский депутат Магнус Якобсон, который номинировал администрацию США, руководство в Белграде и Приштине на Нобелевскую премию мира после подписания соглашения в Вашингтоне, заявил, что он следил за событиями на Балканах в течение 20 лет, но в основном со шведской точки зрения. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

"Когда я увидел эти предложения, эти документы, я был очень счастлив. Я подумал, что когда люди начинают экономически сотрудничать и путешествовать, они тем самым укрепляют мир в регионе», — подчеркнул Магнус Якобсон.

Он отметил, что он работал в парламенте с 1999 по 2002 год и что тогда Швеция приняла много беженцев с обеих сторон. «Уже тогда я повстречал много людей, прибывших с Балкан. Я продолжал следить за этим вопросом в течение следующих 20 лет, но в основном со шведской точки зрения», — указал Магнус Якобсон.

Он отметил, что у него есть друзья и родственники и среди албанцев, и среди сербов. Для него было важно, по его словам, вносить различные предложения в парламент Швеции, которые способствовали лучшему функционированию экономики на Балканах. «Мы вносили предложение и по Косово об отмене визового режима с Европой», — заявил шведский депутат.

Он считает, что идея наладить сотрудничество — это то, что усилило скандинавские страны. «Те, кто знает скандинавскую историю, подтвердят вам, что мы вели войны друг с другом в течение 700 лет каждые 30 лет. За последние 200 лет между нами в Скандинавии не произошло ни одного конфликта», — подчеркнул Магнус Якобсон.