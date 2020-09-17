Цхинвал, , 09:09 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра республики Геннадия Бекоева. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

«В соответствии со статьей 6 конституционного закона Республики Южная Осетия «О правительстве Республики Южная Осетия» вношу в парламент Республики Южная Осетия предложение о назначении Геннадия Борисовича Бекоева председателем правительства Республики Южная Осетия», — цитируют в пресс-службе текст обращения президента, направленного спикеру парламента Алану Тадтаеву.

Сообщается, что Бекоев родился в 1981 году в Цхинвале. Он, как и Бибилов, ранее проходил военную службу в качестве миротворца на территории Южной Осетии. Закончил Юго-Осетинский государственный университет по специальности «математика». С 2018 года работал на должности заместителя председателя правительства республики — министра экономического развития.

Напомним, Бибилов 28 августа отправил правительство в отставку. Это было сделано, когда в Цхинвале начались массовые акции протеста, вызванные смертью Инала Джабиева, находившегося под арестом в связи подозрением в покушении на главу МВД.

Стоит отметить, что половина депутатов парламента Южной Осетии ранее заявила, что блокирует работу законодательного органа, пока в отставку не уйдет генеральный прокурор республики Урузмаг Джагаев.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-депутаты Южной Осетии предложили выход из политического кризиса