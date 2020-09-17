Сарапул, Удмуртия, , 08:53 — REGNUM Глава Сарапула Александр Ессен покинул пост в связи с избранием депутатом гордумы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

До определения вновь избранными депутатами нового главы города обязанности мэра Сарапула будет исполнять первый замглавы администрации Виктор Шестаков.

Состав конкурсной комиссии по избранию нового главы города определится 8 октября.

Александр Ессен занимал пост главы Сарапула в течение пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования, 13 сентября, в Удмуртии выбирали депутатов гордум седьмого созыва Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги. Также проходили довыборы депутата регионального парламента по Буммашевскому одномандатному округу и довыборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 12 районах республики.