Подгорица, , 08:52 — REGNUM Лидер оппозиционного гражданского движения УРА Дритан Абазович 16 сентября на пресс-конференции заявил, что новое черногорское правительство не допустит роста национальной напряженности, добавив, что он не против, чтобы лидер коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич обладал мандатом на формирование нового правительства. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Дритан Абазович считает, что черногорский народ гораздо менее разделён, чем нынешняя власть это пытается изобразить.

«Если мы будем проводить доброжелательную политику, я уверен, что мы достигнем значительных результатов, этническая напряженность значительно ослабнет», — отметил он.

Дритан Абазович также отметил, что его партия не будет поддерживать того, кто нарушит основную концепцию соглашения, подписанного им и лидерами оппозиционных коалиций «За будущее Черногории» и «Мир — наша нация».

«Мы проведём главный совет партии в пятницу (18 сентября) и примем некоторые важные решения, но я лично не имею ничего против профессора Кривокапича и того, чтобы он занял пост нового премьер-министра», — подчеркнул Дритан Абазович.