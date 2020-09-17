Уфа, , 08:47 — REGNUM Государственное собрание Башкирии рассмотрит кандидатуру Андрея Назарова на должность премьер-министра правительства республики. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба госсобрания региона.

По словам председателя Государственного Собрания республики Константина Толкачева, согласно ст. 7 Закона «О Правительстве республики Башкортостан» и ст. 87 Конституции Башкирии премьер-министр назначается главой региона при согласии госсобрания. А поскольку в парламент поступили документы на Андрея Назарова, то его кандидатура будет рассмотрена сегодня.

Отмечается, что Андрей Назаров выступит на пленарном заседании с программой запланированной им работы. Кроме этого, он ответит на вопросы депутатов. При этом если за кандидатуру Андрея Назарова проголосуют свыше половины избранных депутатов, то согласие госсобрания будет считаться полученным.

Читайте ранее в этом сюжете: В мэрии Владивостока получил должность бывший фигурант уголовного дела