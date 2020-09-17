Киев, , 08:42 — REGNUM Правительство Украины предложило изъять из онлайн-магазинов приложение для входа в социальную сеть «ВКонтакте». Об этом сообщило министерство культуры и информационной политики Украины 16 сентября на странице в социальной сети Facebook.

В министерстве рассказали о готовящемся обращении к компаниям Google и Apple — владельцам крупнейших онлайн-магазинов Play Market и App Store с призывом убрать приложение из общего доступа.

В пресс-службе министерства отметили, что с помощью социальной сети «российские спецслужбы» могут повлиять на результаты местных выборов на Украине.

«С 2014 года спецслужбы РФ активно используют «ВКонтакте» для распространения дезинформации и манипулированием общественным мнением», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Демедюк обвинил «российские спецслужбы» в сборе данных о жителях Украины с помощью запрещённой социальной сети «ВКонтакте».

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