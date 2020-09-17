Кадуна, Нигерия, , 08:38 — REGNUM Губернатор северо-западного нигерийского штата Кадуна Насир Ахмад Аль-Руфаи подписал закон, предусматривающий жесткие наказания для осужденных насильников. Об этом сообщает BBC Africa.

Закон предусматривает хирургическую кастрацию и смертный приговор для осужденных за изнасилование ребенка в возрасте до 14 лет. В тех случаях, когда жертва старше 14 лет, закон предусматривает хирургическую кастрацию и пожизненное заключение.

Взрослым женщинам, осужденным за изнасилование ребенка, грозит двусторонняя сальпингэктомия, удаление маточных труб и смертная казнь.

Для доказательства изнасилования детей младше 14-летнего возраста потребуется медицинское заключение. Педофилы также будут занесены в реестр сексуальных преступников, который будет опубликован в средствах массовой информации.

Губернатор в своем аккаунте в Twitter подтвердил, что подписал закон вечером в среду, 16 сентября. Парламент штата принял этот законопроект на прошлой неделе.

Кадуна — единственный штат в Нигерии с подобным наказанием за изнасилование.

По сообщению репортёров, в последние месяцы в штате и по всей Нигерии растет общественный резонанс в связи с увеличением числа изнасилований. Несмотря на многочисленные аресты, число обвинительных приговоров остаётся относительно низким.

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