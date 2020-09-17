Владивосток, , 08:39 — REGNUM В администрации Владивостока новое кадровое назначение — Константин Стоценко стал вице-мэром, курирующим внутреннюю политику. В его подчинении, согласно сведениям официального сайта городской мэрии, несколько управлений, в том числе и контрольное, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Администрация Владивостока продолжает комплектацию кадрами из команды экс-мэра Владимира Николаева.

Известно, что в 2004—2007 годах Константин Стоценко уже занимал такую должность. Когда было возбуждено уголовное дело против Владимира Николаева, вице-мэр открыто поддерживал опального градоначальника.

А чуть позже Стоценко и сам стал фигурантом уголовного дела по обвинению в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, а также в неисполнении судебного решения.

По версии следствия, он организовал охрану Владимира Николаева под видом оказания «консультативных услуг». Он не единожды возвращал заявления о взыскании штрафа в 1,5 млн рублей с мэрии, чем препятствовал исполнению решения суда.

Несмотря на то, что дело передали в суд, с чиновника сняли почти все обвинения. Стоценко отделался небольшим штрафом за превышение полномочий — 25 тысяч рублей, пишет ФедералПресс.

Кроме нового вице-мэра, в мэрии Владивостока в качестве «наследства» от Николаева, работают мэр Виктор Гуменюк и заместитель его — Ольга Козерацкая.

Как сообщало ИА REGNUM, заместителем председателя правительства Красноярского края назначен Николай Зуев.

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