Киев, , 08:23 — REGNUM Правительство Украины приняло постановление об отмене виз с Гренадой. Об этом 16 сентября сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.

«Отныне летать на Карибское море будет значительно проще», — написал он.

Напомним, Гренада находится на Юго-Востоке Карибского моря и входит в группу Малых Антильских островов. Численность населения страны составляет чуть более 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь МИД Украины Андрей Заяц рассказал, что до конца 2020 года ожидается отмена визового режима с несколькими странами, в частности с Мексикой.

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