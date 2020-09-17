Тбилиси, , 08:17 — REGNUM Соединенные Штаты продолжат следить за тем, что происходит в Грузии в предвыборный период, и как себя ведут представители властей. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 16 сентября сказала посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

«Вызывают сожаление такие случаи, как запугивание избирателей, использование различных ресурсов, потому что власти Грузии осуществили значимую избирательную реформу и важно, чтобы принятый закон был выполнен. Мы продолжим наблюдать за избирательной средой», — сказала Дегнан.

Она также призвала представителей всех партий в Грузии максимально широко знакомить избирателей со своей предвыборной программой, чтобы те пришли на выборы информированными.

Напомним, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. Партия, которая наберет большинство голосов, будет назначать премьер-министра страны.

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