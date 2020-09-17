Кишинёв, , 07:56 — REGNUM Парламент Молдавии может быть распущен в начале 2021 года, если к тому времени дважды не будет утверждён новый состав правительства республики, заявил 16 сентября президент Игорь Додон в эфире молдавского телеканала Prime.

«После президентской кампании могут быть разные сценарии, — объяснил он. — Если после 15−16 ноября правительство Иона Кику уйдет, то до 1−2 января дважды проводится попытка утвердить новый состав кабмина, и уже 3−4 января будет подписан указ о роспуске парламента».

Додон напомнил, что досрочные парламентские выборы в Молдавии объявляются в установленном законом порядке, когда депутаты за 45 дней не утверждают правительство, сформированное предложенным президентом кандидатом в премьер-министры.

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Как сообщало ИА REGNUM, Додон не единожды заявлял о необходимости роспуска парламента. Сложившуюся в высшем законодательном органе ситуацию он считает несоответствующей воле народа из-за многочисленных случаев переходов депутатов из одной партии в другую.

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