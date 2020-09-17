Челябинск, , 07:43 — REGNUM Министерство экологии Челябинской области не согласно с решением Второго апелляционного суда об отмене постановления Заксобрания региона об изменении границ городского бора. Об этом заявил журналистам замминистра Виталий Безруков.

Он отметил, что ведомство намерено настаивать на обжаловании этого решения. Соответствующие документы начнут готовить после детального знакомства с мотивировочной частью.

Он также напомнил, что, по постановлению Заксобрания, в границы бора планировалось включить почти 60 га земли. Это участок от урочища «Монахи» вплоть до посёлка Мелькомбинат. При этом почти 5 га предполагалось выделить под строительство корпуса детской больницы.

«Позиция нашего ведомства — особо охраняемая природная зона бора должна расширяться», — заявил Безруков.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты изменили границы бора в конце 2019 года. Активисты потребовали его отмены, но в мае 2020 областной суд отказал им в этом.

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