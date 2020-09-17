Москва, 17 сентября 2020, 07:30 — REGNUM Организация майданов на Украине и в Белоруссии — это в том числе инструмент США по сдерживанию Китая от занятия им лидирующей позиции в мире, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что США, при этом, и так готовили майданный сценарий смены власти на Украине, однако вмешательство Китая побудило их к более решительным действиям. Нечто подобное сейчас происходит и с Белоруссией, и попытка госпереворота со свержением Лукашенко здесь неслучайность.
Он также отметил, что сейчас в Африке разворачивается перманентный политико-экономический конфликт между Китаем и США, который можно назвать уже «Зоной боевых действий».
Таким образом, мир подошел к ситуации, когда Китай становится державой номер один в ситуации неравномерности развития при капитализме. И все действия США в Белоруссии, на Украине, в Африке, а также на фоне пандемии нового коронавируса направлены на сдерживание Китая.