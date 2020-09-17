Москва, , 07:30 — REGNUM Организация майданов на Украине и в Белоруссии — это в том числе инструмент США по сдерживанию Китая от занятия им лидирующей позиции в мире, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Что побудило американцев сильнее подтолкнуть майданный вариант? А то, что Янукович, Азаров договаривались с Китаем о каком-то сумасшедшем кредите. Одни говорят $40 млрд, $50 млрд… Китайцы готовы были на сумасшедшие вложения в украинскую экономику. Когда стало понятно, что это касается и оборонного комплекса и всего, то эта машина была ускорена», — заявил Кургинян.

Он отметил, что США, при этом, и так готовили майданный сценарий смены власти на Украине, однако вмешательство Китая побудило их к более решительным действиям. Нечто подобное сейчас происходит и с Белоруссией, и попытка госпереворота со свержением Лукашенко здесь неслучайность.

«А что такое Белоруссия? А там все то же самое было. Белоруссия крайне активно взаимодействовала с КНР, и если 50% обиды приходится на Россию, то еще 50% — на Китай. И эти 50% сейчас стали стоит больше, потому что с Китаем отношения стали хуже», — продолжил аналитик.

Он также отметил, что сейчас в Африке разворачивается перманентный политико-экономический конфликт между Китаем и США, который можно назвать уже «Зоной боевых действий».

Таким образом, мир подошел к ситуации, когда Китай становится державой номер один в ситуации неравномерности развития при капитализме. И все действия США в Белоруссии, на Украине, в Африке, а также на фоне пандемии нового коронавируса направлены на сдерживание Китая.