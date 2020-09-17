Каракас, , 06:49 — REGNUM Задержанный в Венесуэле по подозрению в шпионаже и терроризме гражданин США Мэттью Джон Хит решением суда в Каракасе помещён под арест. Об этом говорится в опубликованном 16 сентября заявлении Верховного суда Боливарианской Республики.

Помимо американского гражданина, постановлением суда мера пресечения в виде лишения свободы назначена также его предполагаемым сообщникам — семерым гражданам Венесуэлы, в числе которых есть военнослужащие. Им также предъявлено обвинение в государственной измене.

Напомним, о задержании на одном из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в венесуэльском штате Фалькон агента спецслужб США 11 сентября объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. По версии властей республики, арестованный планировал акты саботажа в отношении объектов нефтяной промышленности и национальной системы электроснабжения Венесуэлы.

По информации генпрокуратуры республики, в телефоне Хита нашли фотографии нефтеперерабатывающих заводов и военных баз, у него обнаружили и конфисковали несколько единиц оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданину США Мэттью Джону Хиту, который был задержан в Венесуэле по подозрению в шпионской деятельности, предъявлено обвинение в терроризме, контрабанде оружия и преступном сговоре.

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