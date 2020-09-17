Пекин, , 06:18 — REGNUM Внешние факторы не могут повлиять на стратегическое взаимодействие Китая и России, заявил 17 сентября министр иностранных дел КНР Ван И в интервью агентству Синьхуа по итогам визита в Москву.

«Сплоченность Китая и России прочна как скала, а дружба нерушима», — сказал он.

По словам Ван И, сегодня отношения двух стран имеют ещё большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности.

Ранее китайский министр сообщал, что Москве и Пекину стоит активизировать сотрудничество по четырем направлениям, в том числе борьбе с пандемией, экономике и праву.

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