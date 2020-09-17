Дамаск, , 05:44 — REGNUM Степень политической этики властей США демонстрируется в заявлении американского президента Дональда Трампа, признавшего, что Белый дом вынашивал планы по убийству главы Сирии Башара Асада. Об этом говорится в комментарии пресс-службы сирийского МИД.

В министерстве подчеркнули, что представленное заявление является доказательством преступной деятельности США, которые применяют те же «методы, что и террористические организации — убийства и ликвидации — с пренебрежением международных норм и принципам ради достижения собственных целей в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Дональд Трамп признался, что в 2017 году в Белом доме планировали операцию по убийству президента Сирии Башара Асада, но занимавший тогда пост главы Пентагона Джеймс Мэттис выступил против этой идеи и от нее пришлось отказаться.

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