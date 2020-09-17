Москва, , 05:41 — REGNUM Крым вошёл в состав России по причинам, не связанным со слабостью украинской армии или недостатком у Киева вооружений, заявил 16 сентября член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью телеканалу «Звезда».

По словам эксперта, Украина является государством, «собранным из разных территорий, которые в свое время принадлежали разным цивилизациям». При этом в Киеве не хотят видеть центробежную тенденцию, которая разделяет население и территории по другим причинам.

«Неужели те люди, которые сидят во Львове и те, что сидят в Донецке, зависят от количества военкоматов, танков или самолетов? Конечно, нет», — сказал Безпалько.

Ранее в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины заявили, что причиной потери Украиной Крыма стала небоеспособность украинской армии. Там назвали «преступным» сокращение ВСУ с 240 тыс. до 162 тыс. военнослужащих во времена президента Виктора Януковича.

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