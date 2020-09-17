Тегеран, , 08:31 — REGNUM Иранские и иракские пограничники подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление взаимного сотрудничества между двумя соседями в области пограничной безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 сентября.

Меморандум о взаимопонимании был подписан полковником Сулейманом Байрами, командующим пограничной охраной, и генералом Амидом Фахруддином, начальником пограничных сил, на встрече в северо-западном иранском городе Сардашт (провинция Западный Азербайджан).

На основе этого соглашения обе стороны будут укреплять сотрудничество в целях повышения безопасности своих общих приграничных регионов. В ходе встречи представители также рассмотрели пути решения текущих проблем, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Обе стороны подчеркнули необходимость обеспечения оснований для возобновления работы пограничных пунктов с учетом действующих протоколов в области здравоохранения.