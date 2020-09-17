Тегеран, , 09:09 — REGNUM 16 сентября высшие должностные лица Тегеранской Организации по управлению отходами (TWMO) и программы развития ООН (ПРООН) подписали соглашение о техническом сотрудничестве по современному удалению отходов для предотвращения деградации окружающей среды. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Исполнительный директор TWMO Садр-эддлин Алипур и постоянный представитель ПРООН в Исламской Республике Иран Клаудио Провидас подписали этот документ на церемонии, посвящённой сотрудничеству в сфере защиты окружающей среды.

Говоря о соглашении, Алипур отметил, что оно является отправной точкой для возникновения позитивных изменений в управлении утилизацией отходов в Тегеране.

«Соглашение поможет стандартизировать утилизацию отходов в попытке остановить деградацию окружающей среды», — подчеркнул он.

По его словам, реализация совместных проектов требует сотрудничества с другими государствами, однако данный процесс столкнулся с различными препятствиями из-за санкций. Алипур далее призвал международные органы уделять больше внимания Ирану, поскольку страна находится под давлением и санкциями, которые наносят ущерб большинству жителей страны.

Со своей стороны, Провидас подробно остановился на 40-летней деятельности ПРООН в Иране и сказал, что сотрудничество в рамках совместных городских проектов поможет предотвратить напрасную трату времени и средств.