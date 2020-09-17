Тегеран, , 08:17 — REGNUM 16 сентября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем твиттере высмеял последние обвинения Трампа в адрес Ирана в связи с местью страны за убийство генерала Сулеймани, заявив, что «пришло время проснуться». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Закоренелый лжец обманул @realdonaldtrump в убийстве врага ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) №1, подняв ложную тревогу. Настало время проснуться», — написал Зариф в своем Twitter-аккаунте.

Американские СМИ ранее сообщили, что иранское правительство хочет отомстить за убийство генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, нацелившись на американского дипломата в ЮАР. Однако сам представитель МИД ЮАР выразил удивление и неосведомленность по поводу недавнего доклада западных СМИ.

Между тем официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде посоветовал американским чиновникам избегать использования повторных и беспроигрышных методов, направленных на продвижение антииранской кампании на международной арене.

Он заявил, что власти Соединенных Штатов, в частности нынешний режим в Белом доме, систематически нарушают основные дипломатические принципы посредством своих нестандартных мер, принимаемых для разработки и осуществления покушений на убийство, военного вмешательства в дела других стран, отступления от многих международных соглашений и нарушения национального суверенитета и территориальной целостности других государств.