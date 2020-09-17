Тегеран, , 08:14 — REGNUM 16 сентября новый посол Ирана в Азербайджанской Республике Аббас Мусави заявил, что связи между двумя соседними и дружественными странами развиваются в позитивном ключе во всех аспектах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время своей первой пресс-конференции в Баку Мусави упомянул о многочисленных общих чертах двух государств, отметив, что между официальными лицами двух стран существуют дружественные и сердечные отношения.

«Связи между двумя странами не были столь глубокими и обширными на протяжении всей истории», — подчеркнул он. Кроме того, Мусави назвал укрепление отношений с соседями приоритетной целью Ирана.

«Иран придает особое значение Азербайджану и глубоко уважает его независимость, национальный суверенитет и территориальную целостность», — сказал он.

Отвечая на вопрос о будущем экономических связей между двумя странами, Мусави отметил, что стороны совместно осуществляют около 30 совместных экономических проектов, среди которых 14 реализуются в области сельского хозяйства, энергетики, транспорта и здравоохранения.