Москва, , 05:16 — REGNUM На президента Белоруссии Александр Лукашенко приходится 262,9 тыс. упоминаний (60%) от общего числа упоминаний белорусских политиков в зарубежных средствах массовой информации, говорится в материалах компании LexisNexis.

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За ним следуют участвовавшая в выборах президента Белоруссии домохозяйка Светлана Тихановская (74,4 тыс.) и активистка так называемого координационного совета оппозиции Мария Колесникова (24,9 тыс.).

Специалисты LexisNexis проанализировали посвященные Белоруссии публикации с 1 августа 2020 года в СМИ США, Германии, Польши, Франции, Великобритании и Украины.

Они определили также, что Лукашенко в иностранной прессе часто называют «последним диктатором Европы», просто «диктатором» и деспотом, и что глава Белоруссии стал единственным государственным деятелем, занявшим место в топ-10 по показателю цитируемости.

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