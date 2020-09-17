Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Участвовавшая в выборах президента Белоруссии домохозяйка Светлана Тихановская выступила 16 сентября на церемонии вручения ежегодной премии американской неправительственной организации Freedom House. Трансляция выступлений велась на сайте НПО.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

«Сотни тысяч белорусов мирно отстаивают свои права, несмотря на жестокие репрессии, и у них простое требование — начать диалог и объявить новые свободные и честные выборы», — сказала она.

Премия американской Freedom House досталась в этом году представителям протестного движения в Гонконге и Судане. Тихановская выступила на мероприятии в качестве приглашённого гостя.

Напомним, деятельность этой организации на ¾ финансируется правительством США. Freedom House активно участвовала в пропагандистских кампаниях против России и других стран, неугодных Белому дому.

Читайте ранее в этом сюжете: Freedom House причислил Россию и Белоруссию к «несвободным странам»