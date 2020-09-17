Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом был выявлен у сотрудника аппарата Администрации президента США Дональда Трампа, заявил американский лидер в ходе пресс-конференции в Белом доме.

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«Это был один человек. Он не из тех, кто находился рядом со мной», — заявил Трамп.

Также официальный представитель Белого дома Кейли Макинэни отметила, что личность заболевшего не будет разглашаться. Она заверила, что никто из посетителей торжественной церемонии, проходившей 15 сентября, не заразился.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США зафиксировали рост суточной смертности от болезней, вызванных коронавирусом нового типа. За прошедшую неделю этот показатель вырос на 5%.

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