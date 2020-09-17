Брюссель, , 04:29 — REGNUM Депутаты Европарламента предложили заморозить активы лиц из России, о которых выпускал свои «расследования» блогер Алексей Навальный. Соответствующую инициативу они внесли в проект резолюции по отношениям с РФ, голосование по которому состоится 17 сентября.

«Европарламент <…> настаивает, чтобы ЕС принял как можно раньше обширный список санкционных мер в отношении России, усилил действующие санкции», — говорится в документе.

Отмечается, что предложенная мера станет одной из форм ответа на предполагаемое отравление блогера и нежелание российских властей расследовать инцидент.

Проект резолюции включает требование к властям России «отменить или доработать законы», включая принятые поправки в Конституцию, в которых установлен приоритет российского законодательства над международным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Евросоюзе предложили утвердить режим санкций имени Алексея Навального за нарушение прав человека.

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