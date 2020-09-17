Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Китайская компания ByteDance готова предоставить исходный программный код и другое программное обеспечение американского сегмента TikTok покупателю — американской компании Oracle. Об этом со ссылкой на собственные источники 16 сентября сообщает газета The Wall Street Journal.

Перечень шагов, подготовленных ByteDance, должен убедить американскую сторону в отсутствии в программном обеспечении социальной сети закладок, через которые персональные данные пользователей могут попасть властям КНР или посторонним организациям. Передача Oracle исходного кода позволит специалистам американской компании проанализировать ситуацию с защитой персональных данных.

Отмечается, что для разрешения возможных чрезвычайных ситуаций в проекте соглашения оговорены специальные протоколы.

Напомним, что для совершения сделки китайской компании потребуется одобрение со стороны правительств США и Китая. При этом ряд СМИ ранее сообщал о решении руководства ByteDance отказаться от намерения продать алгоритм приложения TikTok какой-либо американской компании.

Как сообщало ИА REGNUM, американская корпорация Oracle была выбрана китайской компанией ByteDance в качестве потенциального покупателя американского подразделения социальной сети TikTok.

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