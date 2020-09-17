Сантьяго, , 02:39 — REGNUM Власти Чили запланировали на октябрь 2020 года проведение плебисцита по новой конституции, заявил глава чилийского минздрава Энрике Парис в ходе пресс-конференции.

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При этом в Чили не исключают масштабной вспышки заболевания коронавирусной инфекцией в ходе национальных праздников, которые будут проходить 17−19 сентября.

«Все, что может произойти на праздниках, никак не повлияет на проведение плебисцита», — заявил он.

Парис отметил, что голосование будет проводиться с соблюдением всех санитарных требований. Само проведение плебисцита назначено на 25 октября. Именно в этот день чилийцы решат, принимать или нет новую конституцию страны.

Как сообщало ИА REGNUM, к 15 сентября в Чили выявили 434 433 случая заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали более 12 тысяч человек.

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