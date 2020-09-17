Варшава, , 02:36 — REGNUM Ходатайство об аресте трех диспетчеров аэродрома Смоленск-Северный, работавших во время крушения самолета Ту-154 с польской делегацией в 2010 году, решила подать в суд Генпрокуратура Польши, заявила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик в интервью «Польскому радио».

Запрос рассматривает окружной суд района Варшава-Мокотов. В случае удовлетворения ходатайства указанные в нем лица могут быть объявлены Польшей в международный розыск.

Пресс-секретарь добавила, что «обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, связаны с умышленным провоцированием катастрофы, которая повлекла смерть множества людей».

Как сообщало ИА REGNUM, первая польская комиссия, созданная для расследования причин трагедии под Смоленском признала причиной катастрофы президентского самолета чрезмерное снижение в густом тумане. Позднее была создана другая комиссия, которая отказалась от первоначальных выводов.

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