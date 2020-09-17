Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Именно махинации при голосовании по почте, а не предположительное иностранное вмешательство, являются для выборов в США самой большой угрозой. Об этом президент США Дональд Трамп 16 сентября заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Для меня это намного более серьёзная угроза, чем иностранные государства. Поскольку большая часть звучащего про иностранные государства оказалась неверной», — сказал он.

По мнению президента, проблемой будет даже не подсчёт отправленных по почте избирательных бюллетеней, «который займёт целую вечность».

«Самой большой угрозой нынешним выборам являются непрошеные бюллетени, рассылаемые миллионами и контролируемые губернаторами» Дональд Трамп

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что все прошедшие недавно выборы с использованием голосования по почте оканчивались катастрофой.

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