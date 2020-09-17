Вашингтон, 17 сентября 2020, 02:42 — REGNUM Именно махинации при голосовании по почте, а не предположительное иностранное вмешательство, являются для выборов в США самой большой угрозой. Об этом президент США Дональд Трамп 16 сентября заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.
«Для меня это намного более серьёзная угроза, чем иностранные государства. Поскольку большая часть звучащего про иностранные государства оказалась неверной», — сказал он.
По мнению президента, проблемой будет даже не подсчёт отправленных по почте избирательных бюллетеней, «который займёт целую вечность».
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что все прошедшие недавно выборы с использованием голосования по почте оканчивались катастрофой.
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