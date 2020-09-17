Белград, , 02:10 — REGNUM 16 сентября президент Сербии Александр Вучич принял верительные грамоты послов Анголы и Дании. Президент Александр Вучич выразил удовлетворение тем, что у него будет возможность, благодаря сотрудничеству с послом Алсиной душ Презереш Изате Франсишко да Консейсом, способствовать укреплению отношений Сербии и Анголы.

Во время передачи верительных грамот посол Королевства Дании Сьюзен Шейн передала приветствия от датской королевы Маргарет президенту Сербии и отметила, что ее целью является привлечение большего количества датских компаний на сербский рынок. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Президент Сербии напомнил, что дипломатические отношения Белграда и Луанды были установлены сорок пять лет назад и что обе страны имеют традиционную дружбу со времен бывшей Югославии и членства в «Движении неприсоединения».

Отвечая на приветствие от королевы Дании, президент Сербии пожелал послу Сьюзен Шейн успехов на дипломатической службе в Белграде и добавил, что он с нетерпением ожидает активизации политического диалога Сербии и Дании.

«Сербия может многому поучиться у Дании, особенно в областях, имеющих решающее значение для европейской интеграции», — заявил президент Александр Вучич.