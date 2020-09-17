Тирана, , 02:41 — REGNUM Во среду 17 сентября Германия передала пограничной полиции Албании современное оборудование для проверки путевых документов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, оборудование будет использоваться албанскими полицейскими, работающими в центральном аэропорте Албании Ринас.

В церемонии по передаче оборудования приняли участие заместитель посла Германии в Тиране Яннис фон Ой и глава Департамента по границе и миграции Албании Эдуарт Меркай.

За период с 2017 по 2020 годы в аэропорте Ринас было выявлено 546 фальшивых путевых документов.

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