Анкара, , 02:42 — REGNUM Турция ещё не поставила на боевое дежурство приобретённые у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу 17 сентября сообщил в эфире телеканала CNN Turk .

С-400 © ИА REGNUM

«Нет, они всё ещё не активны», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

По мнению главы турецкого МИД, покупка у России ЗРК С-400 «было вынужденной мерой».

Планы Турции ввести С-400 в эксплуатацию в апреле 2020 года были скорректированы из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что США были категорически против того, чтобы Турция закупала российские ЗРК С-400. Аргументировалось это тем, что Россия с помощью своего вооружения якобы сможет следить за оборонными системами военного блока НАТО, в который входит Турция.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что новый российско-турецкий контракт на поставку дополнительных партий зенитно-ракетных систем С-400, по всей видимости, будет подписан в 2021 году.

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