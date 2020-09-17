Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа уже разработала план по распределению вакцины против коронавирусной инфекции среди населения, заявил сам американский лидер в ходе пресс-конференции в Белом доме.

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«Сегодня моя администрация выпустила детальный план распределения вакцины», — заявил Трамп.

По словам американского президента, распределение вакцины против COVID-19 в США начнется, вероятно, с середины октября или позднее. При этом вакцина будет бесплатной, а ее поставки начнутся спустя 24 часа после одобрения основным регулятором по лекарствам в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах вакцина против COVID-19 будет готова «через три-четыре недели». Он также похвалил американские фармкомпании за хорошую работу.

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