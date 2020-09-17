Белград, , 02:09 — REGNUM Глава канцелярии по Косово в правительстве Сербии Марко Джурич 16 сентября ответил на заявление Специального представителя Косово Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака относительно предстоящей встречи лидеров Сербии и Косово в Брюсселе.

Напомним, на своей странице в социальной сети Twitter Лайчак заявил, что темой обсуждения на встрече президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдуллы Хоти 17 сентября в Брюсселе станут взаимные финансовые претензии.

Марко Джурич Спасибо за гостеприимство. Первой темой на повестке дня завтра будет создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово. По крайней мере для сербской стороны. Об этом мы договорились в ходе диалога, облегченного ЕС, 7,5 лет назад.

Создание Ассоциации сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями было предусмотрено Брюссельскими соглашениями 2013 и 2015 годов, однао в декабре 2015 года Конституционный суд Косово признал эти положения соглашений противоречащими Конституции Косово. Однако Конституционный суд также отметил, что принципы создания данной Ассоциации могут быть гармонизованы путем принятия законодательного акта правительства Косово.

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В сентябре 2020 года премьер-министр Косово Авдулла Хоти заявил, что Косово выполнин положения Соглашения об Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово, причем выполнение соглашения будет проводиться в полном соответствии с каждой буквой Конституции.

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