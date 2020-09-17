Приштина, 17 сентября 2020, 01:02 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 16 сентября заявил, что на встрече в Брюсселе 17 сентября лидеры Косово и Сербии обсудят взаимные финансовые претензии и вопросы, касающиеся положения национальных меньшинств.
На своей странице в социальной сети Twitter Лайчак опубликовал следующее заявление:
Напомним, президент Косово Хашим Тачи выступил против обсуждения вопроса о создании в Косово Ассоциации сербских муниципалитетов, обладающей исполнительными полномочиями как противоречащей Конституции Косово.
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