Приштина, , 01:02 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 16 сентября заявил, что на встрече в Брюсселе 17 сентября лидеры Косово и Сербии обсудят взаимные финансовые претензии и вопросы, касающиеся положения национальных меньшинств.

На своей странице в социальной сети Twitter Лайчак опубликовал следующее заявление:

Александр Вучич, президент Сербии) и премьер-министр Хоти (Авдулла Хоти, премьер-министр Косово) будут составлять соглашения о взаимных финансовых претензиях и положении национальных меньшинств. Обе темы очень сложны, поэтому завтра мы будем обсуждать финансовые претензии, а положение национальных меньшинств позднее. Мирослав Лайчак Президент Вучич (президент Сербии) и премьер-министр Хоти (, премьер-министр Косово) будут составлять соглашения о взаимных финансовых претензиях и положении национальных меньшинств. Обе темы очень сложны, поэтому завтра мы будем обсуждать финансовые претензии, а положение национальных меньшинств позднее.

Напомним, президент Косово Хашим Тачи выступил против обсуждения вопроса о создании в Косово Ассоциации сербских муниципалитетов, обладающей исполнительными полномочиями как противоречащей Конституции Косово.

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