Приштина, , 02:41 — REGNUM Советник премьер-министра Косово Джавит Бечири 16 сентября заявил, что Ассоциация сербских муниципалитетов будет создана только после заключения всеобъемлющего соглашения о взаимном признании между Сербией и Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Бечири подчеркнул, что Косово не станет подписывать с Сербией соглашений по специфическим вопросам до подписания всеобъемлющего соглашения.

Напомним, сербская сторона настаивает на том, чтобы вопрос о создании Ассоциации сербских муниципалитетов был поднят на встрече лидеров Косово и Сербии в Брюсселе 17 сентября. Против данной идеи выступает президент Косово Хашим Тачи, который призвал парламент Косово ограничить право премьер-министра на обсуждение внутренних дел Косово с Сербией.