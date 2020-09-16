Анкара, , 23:53 — REGNUM Правительство Турции отвело судно для геологоразведки Oruc Reis из Восточного Средиземноморья для технического обслуживания, а не в знак возможного «примирения» с Грецией, 16 сентября передает CNN Turk.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что Oruc Reis будет находиться в порту Анталии «несколько недель», после чего будет возвращено в спорный район у Кипра.

«После завершения технического обслуживания мы со всей решимостью продолжим нашу работу» , — сообщил Чавушоглу.

Читайте также: Премьер-министр Греции потребовал от Турции отвести судно Yavuz от Кипра