Анкара, 16 сентября 2020, 23:53 — REGNUM Правительство Турции отвело судно для геологоразведки Oruc Reis из Восточного Средиземноморья для технического обслуживания, а не в знак возможного «примирения» с Грецией, 16 сентября передает CNN Turk.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что Oruc Reis будет находиться в порту Анталии «несколько недель», после чего будет возвращено в спорный район у Кипра.
Читайте также: Премьер-министр Греции потребовал от Турции отвести судно Yavuz от Кипра