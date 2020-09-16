Париж, , 23:57 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан совершил визит в столицу Португалии Лиссабон и провел переговоры со своим коллегой Аугусту Сантусом Сильвой. Об этом на своем сайте сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

В ходе двусторонних переговоров министры обсудили ситуацию в Средиземноморье, в Ливии и подтвердили свое обязательство вместе бороться с терроризмом в африканском регионе Сахель, что позволит «Европе обеспечить собственную безопасность и реализацию своих интересов».

Стороны достигли компромисса по поводу дальнейшего развития Евросоюза, затронув такие вопросы, как стратегическая независимость организации, восстановление экономики после кризиса, связанного с пандемией SARS-CoV-2, экологический переход, цифровой суверенитет и отношения с Африкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые с 2001 года президент Франции совершит официальный визит в Литву и Латвию. Эммануэль Макрон отправится в эти страны 28 и 29 сентября.

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