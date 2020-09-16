Триполи, , 23:46 — REGNUM Глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж заявил о желании передать свои полномочия новому органу исполнительной власти.

Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном 16 сентября пресс-службой ПНС.

По его словам, это должно произойти не позднее конца октября текущего года.

«Объявляю всем о своем искреннем желании передать свои полномочия новому органу исполнительной власти максимум до конца октября», — заявил Саррадж.

К этому времени, пояснил он, должно завершиться формирование нового Президентского совета Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Алжира сообщили о неком «давлении», из-за которого Саррадж намерен объявить о своей отставке.

Напомним, ПНС является одной из сторон гражданской войны, которая продолжается в Ливии с 2011 года. В этом конфликте ПНС поддерживают Катар и Турция.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН «шокирован» международным вмешательством в Ливии