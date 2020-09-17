Белград, , 01:03 — REGNUM Посол Израиля в Белграде Яхель Вилан 16 сентября заявил, что Израиль ещё не принял шагов к официальному признанию Косово.

Сербское новостное агентство Tanjug сообщает, что признание Косово Израилем входит в состав подписанного 16 сентября в Вашингтоне соглашения о нормализации дипломатических отношений между Израилем, Бахрейном и Объединенными арабскими эмиратами. При этом политик заявил, что он надеется, что признание Косово не повлияет на отношения между Сербией и Израилем.

Яхель Вилан Что касается вопроса Косово, премьер-министр Израиля сделал заявление о взаимном признании Косово и Израиля. До сих пор мы не предприняли действий, но это часть соглашения, подписанного в Вашингтоне.

Напомним, в соответствии с соглашениями о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово, подписанными в Вашингтоне 4 сентября, Косово взяло на себя обязательство признать Израиль и открыть посольство в Иерусалиме.

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