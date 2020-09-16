Вашингтон, 16 сентября 2020, 23:11 — REGNUM Россия в будущем будет меньшей проблемой для США, чем Китай, заявил 16 сентября шеф Пентагона Марк Эспер на круглом столе, организованном Rand Corporation.
По его мнению, Россия сейчас бросает вызов США, однако в будущем она может стать менее сложной проблемой, в отличие от Китая.
«Сейчас, конечно, мы наблюдаем вызов со стороны России, который, возможно, со временем станет меньше», — заявил Эспер.
Он подчеркнул, что по сравнению с Россией «у Китая огромное население, ресурсы, колоссальная динамичность развития экономики, что представляет гораздо более долговременный вызов, в отличие от российского».
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