Афины , 16 сентября 2020, 23:10 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис потребовал от Турции отвести от берегов Кипра судно для геологоразведки Yavuz, 16 сентября пишет The Economist.
Ранее Турция отвела из спорного района свое судно Oruc Reis. Правительство Греции оценило данный шаг позитивно, однако для начала переговоров потребовало от турецких властей «продолжить обнадеживающие шаги» в Восточном Средиземноморье.
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