Афины , , 23:10 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис потребовал от Турции отвести от берегов Кипра судно для геологоразведки Yavuz, 16 сентября пишет The Economist.

«У Турции есть выбор — взаимодействовать с Европой конструктивно или продолжать свои односторонние действия и столкнуться с последствиями» , — заявил Мицотакис в интервью изданию.

Ранее Турция отвела из спорного района свое судно Oruc Reis. Правительство Греции оценило данный шаг позитивно, однако для начала переговоров потребовало от турецких властей «продолжить обнадеживающие шаги» в Восточном Средиземноморье.

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