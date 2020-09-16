Москва, , 22:55 — REGNUM Российский истребитель Су-27 осуществил перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС Британии, шедшего к границам России над Черным морем, сообщает 16 сентября Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Истребитель Су-27 ВКС России Минобороны России

Воздушный объект, идущий к государственной границе РФ, был обнаружен средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря.

Для опознавания цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании», — указано в сообщении центра.

После того как британский воздушный разведчик изменил курс и стал удаляться от границы России, истребитель вернулся на свою авиабазу.

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