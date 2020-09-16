Москва, , 22:01 — REGNUM Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральной акваторией Балтийского моря, сообщает 16 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Стратегический ракетоносец Ту-160 ВКС России Минобороны России

Их прикрытие осуществляли Су-35 ВКС России.

На разных участках маршрута ракетоносцы ВКС России сопровождали истребители ВВС Дании, Италии, Германии, Польши и Швеции.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря», — указано в сообщении.

К российским ракетоносцам пытались приблизиться истребители F-16 ВВС Дании, F-22 ВВС Италии и Германии, Миг-29 ВВС Польши, истребители «Гриппен 39» ВВС Швеции. Продолжительность планового полета российских стратегических ракетоносцев Ту-160 составила свыше восьми часов.

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