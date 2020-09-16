Сараево, , 21:54 — REGNUM Совет министров Боснии и Герцеговины 16 сентября принял решение внести изменения в постановление о дополнительных условиях въезда иностранцев в страну, сообщает Dnevni avaz.

Согласно этому решению, в дополнение к дипломатическо-консульскому персоналу с этого дня в Боснию и Герцеговину разрешён въезд без обязательного наличия теста на коронавирус несовершеннолетних детей и супругов боснийских граждан из третьих стран.

Кроме того, персонал международных организаций, а также на таких же условиях — и дипломатический персонал, который только вступил в должность и процесс аккредитации которых ещё не завершён, тоже допускаются к пересечению границы Боснии и Герцеговины.

Более ранним решением Совета министров стала возможность въезда в Боснию и Герцеговину без теста на коронавирус граждан Черногории, Хорватии и Сербии, въезжающих в страну из своих государств, а также их несовершеннолетних детей и супругов, которые являются гражданами других стран.