Москва, , 21:25 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ изучает возможность сделать политическую деятельность финансируемых из-за рубежа объединений, работающих без образования юридического лица, прозрачной и понятной для всех. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

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Он сообщил, что комиссия осуществляла ежедневный сбор и анализ данных о попытках иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, и в очередной раз были зафиксированы умышленные действия по подрыву доверия к выборам в глазах избирателей.

«Формы вмешательства были разными: от традиционных массированных вбросов и раскрутки дезинформации в соцсетях до круглосуточных хакерских атак на ЦИК России», — уточнил он.

Пискарёв сообщил, что в поле зрения комиссии находятся неформальные группы и объединения, которые в преддверии выборов при финансовой поддержке нежелательных в России организаций и зарубежных НПО из Германии, Франции и Польши провели серию онлайн-семинаров и образовательных курсов с участием американских и литовских политтехнологов, в том числе по организации провокаций в ходе наблюдения за выборами.

«Информация о незаконном участии российских НКО — иностранных агентов в завершившейся на этой неделе избирательной кампании уже направлена нами в генеральную прокуратуру и Минюст России», — проинформировал парламентарий.

Комиссия также проанализировала многолетнюю работу некоторых незарегистрированных в качестве юридического лица объединений.

«Они не создают юридическое лицо, но образуют группу, либо общественную организацию, которая активно участвует в политической деятельности в России, оказывает влияние на выборы, пытается изменить наркополитику страны, получая при этом финансовую подпитку из-за рубежа», — рассказал глава комиссии.

В качестве примера он привёл «с помпой рекламируемую в интернете так называемую карту нарушений на выборах.

«Специалисты по наблюдению за выборами регулярно с помощью манипулятивной технологии — размещения на некой интернет-карте непроверенных сообщений с мест — превращают их в глазах пользователей в якобы реально существующие факты нарушений выборного законодательства», — пояснил Пискарёв.

Такая манипуляция, по словам депутата, позволяет им использовать количественные показатели о якобы выявленных нарушениях, сформированные при помощи этой интернет-карты, в нужных зарубежному заказчику докладах, в том числе для дискредитации России на международной арене.

«С учетом деструктивной деятельности подобных неформальных объединений, функционирующих без образования юридического лица и получающих иностранное финансирование, комиссия в настоящее время занята поиском возможности сделать их политическую деятельность прозрачной и понятной для всех», — рассказал он.

И соответствующие поправки находятся в плане работы парламентариев.