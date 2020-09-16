Сараево, , 21:25 — REGNUM 16 сентября заместитель председателя Палаты представителей народной Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Драган Чович встретился с главой делегации и специальным представителем Европейского союза в Боснии и Герцеговине послом Йоханом Сатлером.

На встрече обсуждалась текущая политическая ситуация в Боснии и Герцеговине, предстоящие муниципальные выборы и европейская интеграция страны. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Собеседники также в обсуждениях затронули эпидемиологическую ситуацию в Боснии и Герцеговине и сотрудничество с ЕС в борьбе с вызовами пандемии коронавируса.

По случаю Международного дня демократии, Чович подчеркнул важность работы по строительству демократически развитой Боснии и Герцеговины. Власти в стране должны, по его словам, рассматривать демократию как приверженность граждан одному из основополагающих принципов Европейского союза.

Он добавил, что будущее Европейского союза должно включать в себя полное соблюдение принципов равенства и законного представительства составляющих его народов, способствующих долгосрочной стабилизации политических отношений, социально-экономическому развитию и региональной стабильности.

Он отметил, что новые интеграционные шаги в процессе реформ являются ключевыми для достижения дальнейшего прогресса на пути к членству в ЕС.

Чович добавил, что хорватские политические представители в Совете министров Боснии и Герцеговины оказывают всяческую поддержку принятию государственной стратегии по расследованию военных преступлений, внесению поправок в закон о государственных закупках и в закон о высшем судебном и прокурорском совете.

Это же касается поправок и дополнений в закон о конфликте интересов в правительственных учреждениях Боснии и Герцеговины, являющийся приоритетным вопросом, который ЕС установил для республики.

В интервью, посвященном предстоящим местным выборам, Чович выразил удовлетворение недавно осуществленными улучшениями. Он передал отношение хорватских политических чиновников, как к неделимости избирательного процесса, так и к новой дискриминации города Мостара, подчеркнув, что повышение явки молодежи и реализация активного её участия в политическом процессе Боснии и Герцеговины являются приоритетными задачами.

Отмечалось, что поправки к избирательному кодексу Боснии и Герцеговины необходимы для стабильного европейского будущего республики, которое должно полностью защищать равное и законное представительство всех составляющих его народов.