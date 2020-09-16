Москва, 16 сентября 2020, 21:05 — REGNUM Средний результат «Единой России» на выборах в Единый день голосования составил около 72%, на местных выборах — 77%
«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая выставила кандидатов на 97% мандатов, которые распределялись в ходе сентябрьского голосования, и это больше 76 тысяч кандидатов, рассказал журналистам Генерального совета партии Андрей Турчак.
При этом кандидаты партии выиграли довыборы в Госдму в своих округах. Стопроцентный результат «Единая Россия» получила и на губернаторских выборах.