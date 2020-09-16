Милан, Италия, , 20:46 — REGNUM Лидеру итальянской «Лиги» Маттео Сальвини «не терпится» вернуться в правительство, написал он на своей странице в Twitter в среду, 16 сентября.

Такие намерения возникают у Сальвини при взгляде на всё новые высадки мигрантов на берега Италии, которые приводят к социальным и санитарным проблемам жителей и которым правительство, по его словам, никак не препятствует.

Сальвини призвал сограждан прийти на выборы — 20−21 сентября в шести регионах Италии будут выбирать губернаторов, еще в ряде регионов пройдут муниципальные выборы.

После выхода «Лиги» из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.