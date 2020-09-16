Москва, 16 сентября 2020, 20:46 — REGNUM Прошедшие выборы в законодательные собрания субъектов Российской Федерации оказались рекордными по уровню партийной конкуренции. По итогам голосования «Единая Россия» подтвердила лидерство и даже укрепила позиции. Парламентская оппозиция борется за вторые и третьи места. Три новых партии прошли в региональные парламенты и получили возможность участвовать в предстоящих выборах в Государственную Думу без сбора подписей. 16 сентября Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) собрал в рамках круглого стола ведущих российских политологов и социологов для обсуждения будущего партийной системы и конфигурации выборов в Государственную Думу.
Модератором встречи выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.
В начале мероприятия Екатерина Соколова, руководитель департамента ЭИСИ, представила доклад об итогах ЕДГ, подчеркнув укрепление позиций «Единой России».
Эксперт отметила и рост доли выигранных одномандатных округов партией, акцентировав внимание на том, что «Единая Россия» продолжает успешнее других работать с кадрами, выдвигая сильных кандидатов в округах, а «умное голосование» не показывает сколько бы то ни было значимого результата.
Алексей Чеснаков, президент Центра политической конъюнктуры, согласился с мнением, что «Единая Россия» провела очень сильную кампанию.
В отношении иных политических партий, эксперт добавил, что, на его взгляд, у КПРФ есть проблемы, так как они не продемонстрировали никаких ярких ходов, которые необходимы будут во время следующей большой федеральной кампании. Что касается ЛДПР — электоральная база исчерпана, новых сторонников ЛДПР не получает. У «Справедливой России», по мнению эксперта, схожая ситуация.
При этом Алексей Чеснаков акцентировал внимание на состоятельности российской политической системы, отметив: «Мне кажется, в целом наша политическая система продемонстрировала свою эффективность, появились новые игроки, значительная явка, были интересные кампании в регионах и в целом это показывает, что интерес к политике сохраняется, и доверие к тому, что политическими решениями можно получить какие-то дополнительные бонусы».
Григорий Казанков, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, политтехнолог, согласился с мнением коллег по поводу укрепления позиций партии «Единая Россия» и более эффективной работы с кадрами, которая отразилась на выдвижении сильных кандидатов в округах. В этом смысле, как подчеркнул эксперт, принцип «умного голосования», направленный на недопущение победы кандидатов от «Единой России», не сработал, как и не работал раньше из-за отсутствия позитивной повестки — общего представления о будущем.
Говоря о сложившейся конфигурации партийной системы, спикер отметил хорошую технологическую работу партии «Зеленая альтернатива» с брендом, так как они всю кампанию были заметными. В отношении партии «За правду» эксперт сказал, что кампания свелась к сольной кампании лидера и в этом смысле не была убедительной. Спикер добавил также, что не совсем согласен, что старые непарламентские партии утратили полностью свой потенциал. Например, у таких партий как «Родина», «Партия пенсионеров» есть определенные успехи и перспективы. В отношении технологических решений эксперт остановился на интернет-кампаниях партий «Новые люди» и «Партии пенсионеров», пояснив, что в целом эти их можно считать успешными и эффективными.
Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, в отношении результатов ЕДГ и перспектив развития партийной системы эксперт заявил: «Единая Россия» очень убедительно выступила на этих выборах, и это дает ей возможность формировать обновленную коалицию. При этом, я считаю, что парламентские партии остались в своих электоральных нишах, но с некоторыми потерями, подчеркну, они не провалились».
Олег Матвейчев, профессор Финансового Университета при Правительстве России, высказал свое мнение относительно уверенной победы «Единой России». По словам эксперта, партия хорошо проявила себя в период пандемии, умело воспользовалась всеми возможными ее ресурсами и инструментами. Спикер также констатировал, что избирательная система имеет тенденцию становиться более «клиентоориентированной»: выборы становятся как можно более удобными для избирателей с многих точек зрения.
Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР», представил свой доклад о политических партиях и сравнительном анализе полученных ими результатов за 2019 и 2020 годы. Эксперт детально остановился на парламентских партиях и на новых политических проектах, высказав следующие выводы на основе качественной социологии: «Лидирующие позиции по итогам выборов в региональные парламенты в 2020 году «Единой России» объясняются следующими мотивами ее поддержки со стороны населения: полезные действия во время пандемии; системная работа с населением, партийные проекты; цифровизация, современные подходы; полноценная рабочая партийная структура. КПРФ проявила себя как значимая политическая сила, партия №2. При этом условный сравнительный тренд с 2019 годом — нисходящий. В 2020 году КПРФ получила 9% мандатов, в 2019 — 11% (-2%). ЛДПР развивается по большей части инерционно, в текущем избирательном цикле не было ярких кампаний и кандидатов. Подтвердила свою квалификацию «Справедливая Россия», партия показала, что ее еще рано списывать со счетов». В отношении новых партий эксперт добавил следующее: «Новые люди» хорошо проявили себя на новизне и технологичной ресурсоемкой кампании. В ближайшем будущем партии предстоит решать задачи партийного строительства и развития идеологии. «Партия пенсионеров» — точно попадает в повестку года и новой политической реальности — патернализм, этатизм, ответственность власти за качество жизни людей, справедливость. В чём-то есть схожесть с СР, но большая нишевость у пенсионеров. «За правду» конкурировали на достаточно узком электоральном сегменте лево ориентированных государственников-патриотов. Небольшой успех, но потенциал есть».
В заключение дискуссии Сергей Зверев, председатель совета директоров КРОС, подытожил: «Главное, что можно сказать, что политика возвращается в нашу жизнь, эта тенденция нарастает. Вспомните риторику, которая была в технологических кругах некоторое количество лет назад, глаголы, которые использовались в этой лексике, они были такие: пропустят/не пропустят, дадут/не дадут. Обратите внимание, за сегодняшний день ни один из участников круглого стола не рассуждал о том: дадут/не дадут, пустят/не пустят, разрешат/не разрешат и так далее. Мы, на самом деле, начали с вами говорить о электоральной составляющей выборы и это, как мне представляется, самый большой итог дня голосования, потому что мы должны с вами констатировать: выборы вернулись в нормальное электоральное состояние».
Говоря о будущем российской партийной системы, эксперт озвучил аспекты, которые будут влиять на ее конфигурацию. Это преодоление пятипроцентного и трехпроцентного барьера. Как подчеркнул эксперт, те партии, которые действительно вдолгую хотят пребывать в политической игре, будут бороться за преодоление этих барьеров.