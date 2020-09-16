Москва, , 20:46 — REGNUM Прошедшие выборы в законодательные собрания субъектов Российской Федерации оказались рекордными по уровню партийной конкуренции. По итогам голосования «Единая Россия» подтвердила лидерство и даже укрепила позиции. Парламентская оппозиция борется за вторые и третьи места. Три новых партии прошли в региональные парламенты и получили возможность участвовать в предстоящих выборах в Государственную Думу без сбора подписей. 16 сентября Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) собрал в рамках круглого стола ведущих российских политологов и социологов для обсуждения будущего партийной системы и конфигурации выборов в Государственную Думу.

Модератором встречи выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

В начале мероприятия Екатерина Соколова, руководитель департамента ЭИСИ, представила доклад об итогах ЕДГ, подчеркнув укрепление позиций «Единой России».

«Единая Россия» уверено восстанавливает позиции после пенсионной реформы. Партия получила абсолютное большинство мандатов региональных заксобраний. Новые партии не ослабляют результат «Единой России», скорее составляя эффективную конкуренцию парламентской оппозиции. Все парламентские партии, кроме «Единой России» имеют более низкие показатели, чем в предыдущий период», — сказала она.

Эксперт отметила и рост доли выигранных одномандатных округов партией, акцентировав внимание на том, что «Единая Россия» продолжает успешнее других работать с кадрами, выдвигая сильных кандидатов в округах, а «умное голосование» не показывает сколько бы то ни было значимого результата.

Алексей Чеснаков, президент Центра политической конъюнктуры, согласился с мнением, что «Единая Россия» провела очень сильную кампанию.

«Это означает, что «Единая Россия», если бы выборы в ГосДуму состоялись сегодня, смогла бы получить большинство, точно. А если учитывать еще и одномандатных кандидатов, то есть тех, кто выдвигается по одномандатным округам, то и конституционное большинство. И в этом смысле это, конечно, очень хороший позитивный сигнал и демонстрирует он то, что партия власти ставит перед собой довольно высокую планку и, самое важное, имеет эти возможности для того, чтобы эту планку взять», — пояснил он.

В отношении иных политических партий, эксперт добавил, что, на его взгляд, у КПРФ есть проблемы, так как они не продемонстрировали никаких ярких ходов, которые необходимы будут во время следующей большой федеральной кампании. Что касается ЛДПР — электоральная база исчерпана, новых сторонников ЛДПР не получает. У «Справедливой России», по мнению эксперта, схожая ситуация.

При этом Алексей Чеснаков акцентировал внимание на состоятельности российской политической системы, отметив: «Мне кажется, в целом наша политическая система продемонстрировала свою эффективность, появились новые игроки, значительная явка, были интересные кампании в регионах и в целом это показывает, что интерес к политике сохраняется, и доверие к тому, что политическими решениями можно получить какие-то дополнительные бонусы».

Григорий Казанков, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, политтехнолог, согласился с мнением коллег по поводу укрепления позиций партии «Единая Россия» и более эффективной работы с кадрами, которая отразилась на выдвижении сильных кандидатов в округах. В этом смысле, как подчеркнул эксперт, принцип «умного голосования», направленный на недопущение победы кандидатов от «Единой России», не сработал, как и не работал раньше из-за отсутствия позитивной повестки — общего представления о будущем.

«Оппозиция не смогла сформулировать четкую серьезную позицию, повестку. В очередной раз многие оппозиционные силы не представлены во власти благодаря своей организационной и информационной несостоятельности», — сказал он.

Говоря о сложившейся конфигурации партийной системы, спикер отметил хорошую технологическую работу партии «Зеленая альтернатива» с брендом, так как они всю кампанию были заметными. В отношении партии «За правду» эксперт сказал, что кампания свелась к сольной кампании лидера и в этом смысле не была убедительной. Спикер добавил также, что не совсем согласен, что старые непарламентские партии утратили полностью свой потенциал. Например, у таких партий как «Родина», «Партия пенсионеров» есть определенные успехи и перспективы. В отношении технологических решений эксперт остановился на интернет-кампаниях партий «Новые люди» и «Партии пенсионеров», пояснив, что в целом эти их можно считать успешными и эффективными.

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, в отношении результатов ЕДГ и перспектив развития партийной системы эксперт заявил: «Единая Россия» очень убедительно выступила на этих выборах, и это дает ей возможность формировать обновленную коалицию. При этом, я считаю, что парламентские партии остались в своих электоральных нишах, но с некоторыми потерями, подчеркну, они не провалились».

Олег Матвейчев, профессор Финансового Университета при Правительстве России, высказал свое мнение относительно уверенной победы «Единой России». По словам эксперта, партия хорошо проявила себя в период пандемии, умело воспользовалась всеми возможными ее ресурсами и инструментами. Спикер также констатировал, что избирательная система имеет тенденцию становиться более «клиентоориентированной»: выборы становятся как можно более удобными для избирателей с многих точек зрения.

Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР», представил свой доклад о политических партиях и сравнительном анализе полученных ими результатов за 2019 и 2020 годы. Эксперт детально остановился на парламентских партиях и на новых политических проектах, высказав следующие выводы на основе качественной социологии: «Лидирующие позиции по итогам выборов в региональные парламенты в 2020 году «Единой России» объясняются следующими мотивами ее поддержки со стороны населения: полезные действия во время пандемии; системная работа с населением, партийные проекты; цифровизация, современные подходы; полноценная рабочая партийная структура. КПРФ проявила себя как значимая политическая сила, партия №2. При этом условный сравнительный тренд с 2019 годом — нисходящий. В 2020 году КПРФ получила 9% мандатов, в 2019 — 11% (-2%). ЛДПР развивается по большей части инерционно, в текущем избирательном цикле не было ярких кампаний и кандидатов. Подтвердила свою квалификацию «Справедливая Россия», партия показала, что ее еще рано списывать со счетов». В отношении новых партий эксперт добавил следующее: «Новые люди» хорошо проявили себя на новизне и технологичной ресурсоемкой кампании. В ближайшем будущем партии предстоит решать задачи партийного строительства и развития идеологии. «Партия пенсионеров» — точно попадает в повестку года и новой политической реальности — патернализм, этатизм, ответственность власти за качество жизни людей, справедливость. В чём-то есть схожесть с СР, но большая нишевость у пенсионеров. «За правду» конкурировали на достаточно узком электоральном сегменте лево ориентированных государственников-патриотов. Небольшой успех, но потенциал есть».

В заключение дискуссии Сергей Зверев, председатель совета директоров КРОС, подытожил: «Главное, что можно сказать, что политика возвращается в нашу жизнь, эта тенденция нарастает. Вспомните риторику, которая была в технологических кругах некоторое количество лет назад, глаголы, которые использовались в этой лексике, они были такие: пропустят/не пропустят, дадут/не дадут. Обратите внимание, за сегодняшний день ни один из участников круглого стола не рассуждал о том: дадут/не дадут, пустят/не пустят, разрешат/не разрешат и так далее. Мы, на самом деле, начали с вами говорить о электоральной составляющей выборы и это, как мне представляется, самый большой итог дня голосования, потому что мы должны с вами констатировать: выборы вернулись в нормальное электоральное состояние».

Говоря о будущем российской партийной системы, эксперт озвучил аспекты, которые будут влиять на ее конфигурацию. Это преодоление пятипроцентного и трехпроцентного барьера. Как подчеркнул эксперт, те партии, которые действительно вдолгую хотят пребывать в политической игре, будут бороться за преодоление этих барьеров.

«Есть такое ощущение, что у нас появились игроки, которые начинают думать в таком горизонте, например, будут работать на преодоление 3% и на работу с получением государственного финансирования. И это очень здорово, это может сильно изменить политический ландшафт», — подчеркнул Сергей Зверев.